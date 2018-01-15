Титов планирует назначить 600 доверенных лиц

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты России от Партии роста Борис Титов планирует назначить максимально возможное число доверенных лиц — 600 человек, сообщил уполномоченный представитель Партии роста Станислав Шкаев.
ЦИК России в понедельник зарегистрировал 33 доверенных лица Партии роста. Ранее были зарегистрированы 120 доверенных лиц самого кандидата в президенты от Партии роста. В число доверенных лиц Титова вошли, в частности, политик и бывший депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Михаил Слипенчук, ответственный секретарь Партии роста Александр Хуруджи, бизнесмен Тарас Ярош.
"В ближайшие дни мы планируем представить еще порядка 100 доверенных лиц, назначенных кандидатом на должность президента РФ Титовым Борисом Юрьевичем, далее у нас в планах назначить все 600 доверенных лиц, которых назначить позволяет федеральный закон", — сообщил Шкаев в ходе заседания ЦИК.
Согласно закону о выборах президента РФ, кандидат на эту должность вправе назначить до 600 доверенных лиц, а выдвинувшая кандидата партия — до 100 доверенных лиц.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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