В КПРФ рассчитывают вернуть в выборы "конструктив"

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин и руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с доверенными лицами. 13 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин и руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с доверенными лицами. 13 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Обращением лидера КПРФ Геннадия Зюганова с жалобой на необъективное освещение предвыборной кампании кандидата в президенты РФ от партии Павла Грудинина коммунисты рассчитывают вернуть выборы в конструктивное обсуждение, заявил РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко.

"В первую очередь рассчитываем, что выборы вернутся в конструктивное обсуждение программ и команд, а (участники выборов — ред.) не будут заниматься черными технологиями, использовать все возможные медийные и административные ресурсы… Что будет исполняться равный доступ (к СМИ — ред.), и будет донесена реальная проблема обсуждения программ… Выборы должны вернуться в конструктив и реальное обсуждение проблем", — сказал Ющенко.

В обращении Зюганова, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, лидер КПРФ заявил, что "федеральные каналы не уделили никакого внимания встрече Павла Грудинина с доверенными лицами и общественностью". Более того, по его словам, телевизионные программы сводятся к "дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом".

В своем обращении Зюганов попросил президента РФ Владимира Путина "принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции". Как пояснял РИА Новости Ющенко, обращение также было направлено главе ЦИК Элле Памфиловой, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву.

КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. На прошлой неделе ЦИК РФ зарегистрировал Грудинина кандидатом на должность президента России.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.