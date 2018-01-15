В ЦИК рассказали о процедуре проверки подписей

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Около 100 человек будут заниматься проверкой подписей, которые предоставили в ЦИК России кандидаты на пост президента, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Двенадцатого января 2018 года в ЦИК России состоялась презентация помещения, в котором будет проходить прием подписных листов от кандидатов в президенты, процедура случайной выборки и проверка представленных подписных листов… В общей сложности при проверке подписей будет задействовано около 100 человек, в том числе сотрудники аппарата ЦИК, ФЦИ (Федеральный центр информатизации — ред.) при ЦИК, эксперты-почерковеды, сотрудники избирательных комиссий, представители МВД и Минобороны", — говорится в сообщении.

Вот он — макет избирательно бюллетеня для президентских выборов. Кандидатов в нем будет не больше 19-ти, фамилии претендентов будут расположены в алфавитном порядке pic.twitter.com/t3rChJBeUc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 января 2018 г.

​Отмечается, что кандидаты, выдвинутые от политических партий (за исключением парламентских партий) или путем самовыдвижения, должны представить в ЦИК подписные листы с подписями избирателей не позднее 18:00 по московскому времени 31 января 2018 года.

"При приеме подписных листов ведется подсчет общего числа подписей, количества папок с подписями, оформляются соответствующие документы. Затем производится процедура случайной выборки, в ходе которой для первоначальной проверки отбираются 60 тысяч подписей. Выборка является одинаковой для всех кандидатов – как для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, так и для кандидатов, выдвинутых политическими партиями", — отмечают в ЦИК.

Специалисты будут использовать в работе увеличители, лупы и оборудование, при помощи которого увеличенное изображение подписных листов демонстрируется присутствующим при проверке доверенным лицам или уполномоченным представителям кандидатов.

"Проверка проводится в течение десяти дней со дня представления подписей кандидатом. В ходе проверки устанавливается количество действительных и недействительных подписей, а также устанавливается, достаточно ли подписей для кандидата на должность президента. Суммарное количество недостоверных и (или) недействительных подписей не должно превышать 5 процентов от общего количества проверенных подписей", — добавили в ЦИК.

Повторная проверка подписных листов после принятия ЦИК решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации может быть осуществлена только Верховным судом.

Претендентам на президентский пост после выдвижения предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку, от этого освобождены только кандидаты от парламентских партий. Самовыдвиженцам для регистрации предстоит заручиться поддержкой минимум 300 тысяч избирателей, причем на один регион может приходиться не более 7,5 тысячи подписей, а кандидатам от непарламентских партий нужно не менее 100 тысяч подписей, при этом не более 2,5 тысячи в одном регионе.