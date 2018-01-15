Собчак заявила, что больше нигде не работает

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак заявила, что нигде больше не работает и все свои планы связывает с политикой.

"Я нигде больше не работаю, я взяла отпуск на телеканале "Дождь"… Я продолжу заниматься политикой, я очень хочу, и я с этим связываю большие свои планы", — сказала она в эфире радио "Эхо Москвы" в понедельник.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".

Президентские выборы пройдут 18 марта.