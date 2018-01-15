Гордон собрала два миллиона рублей на избирательную кампанию

Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России

Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от "Партии добрых дел", журналистка и правозащитница Екатерина Гордон с начала открытия своего избирательного счета успела собрать свыше 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кандидата.

"Более 2 миллионов рублей поступило на специальный избирательный счет кандидата на пост президента Екатерины Гордон, выдвинутой от "Партии добрых дел", — сказал собеседник агентства.

Об открытии избирательного счета Гордон сообщила 2 января.

Избирательный фонд служит для оплаты расходов кандидата на предвыборную кампанию, при этом по закону сумма таких расходов не может превышать 400 миллионов рублей. Так, на счет кандидата в президенты Владимира Путина поступило 400,2 миллиона.