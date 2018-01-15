Собчак перевела в свой избирательный фонд 20 миллионов рублей

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что на ее избирательном счету сейчас около 35 миллионов рублей.

"Сейчас у меня там порядка 35 миллионов, но будут ещё", — сказала Собчак в эфире радио "Эхо Москвы" в понедельник, добавив, что 20 миллионов рублей перевела сама.

Она отметила, что после регистрации раскроет имена своих спонсоров, пояснив, что основными спонсорами являются пять персон.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".