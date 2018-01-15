Зюганов рассказал, с кем Путину следовало бы проводить дебаты

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президенту РФ Владимиру Путину следует принять участие в дебатах с кандидатом от коммунистов Павлом Грудининым.

"Он (Путин — ред.) — профессиональный человек, он проводит по четыре часа пресс-конференции. Я бы на его месте давно вышел (на дебаты – ред.). Другое дело, надо выходить с тем, кто будет на финише иметь наибольшую поддержку. Я уверен, что наибольшую поддержку будет иметь Грудинин. Вот и реальный кандидат обсуждать внутренние проблемы, давно просится", — заявил РИА Новости Зюганов.

КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. На прошлой неделе ЦИК РФ зарегистрировал Грудинина кандидатом на должность президента России.

Ранее главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков, ссылаясь на состоявшуюся накануне беседу главы государства с руководителями информагентств и печатных СМИ, сообщил РИА Новости, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.