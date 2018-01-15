ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ на освещение кампании Грудинина на ТВ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ЦИК России рассмотрит обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова с жалобой на необъективное освещение на телевидении предвыборной кампании кандидата в президенты РФ от партии Павла Грудинина, если оно поступит в комиссию, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
В обращении Зюганова, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, лидер КПРФ заявил, что "федеральные каналы не уделили никакого внимания встрече Павла Грудинина с доверенными лицами и общественностью". Более того, по его словам, телевизионные программы сводятся к "дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом".
"Если поступит, обязательно будем рассматривать… Я не могу стопроцентно сказать, получил ли ЦИК. Скорее всего, это рассматривает напрямую председатель ЦИК, и по её поручению мы это будем смотреть, как только придёт. В любом случае, пока мне на рассмотрение эта телеграмма не поступала", — сказала Гришина РИА Новости.
В своем обращении Зюганов попросил президента РФ Владимира Путина "принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции".
Как рассказал РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко, обращение также было направлено главе ЦИК Элле Памфиловой, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.