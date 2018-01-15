ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ на освещение кампании Грудинина на ТВ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ЦИК России рассмотрит обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова с жалобой на необъективное освещение на телевидении предвыборной кампании кандидата в президенты РФ от партии Павла Грудинина, если оно поступит в комиссию, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

В обращении Зюганова, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, лидер КПРФ заявил, что "федеральные каналы не уделили никакого внимания встрече Павла Грудинина с доверенными лицами и общественностью". Более того, по его словам, телевизионные программы сводятся к "дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом".

"Если поступит, обязательно будем рассматривать… Я не могу стопроцентно сказать, получил ли ЦИК. Скорее всего, это рассматривает напрямую председатель ЦИК, и по её поручению мы это будем смотреть, как только придёт. В любом случае, пока мне на рассмотрение эта телеграмма не поступала", — сказала Гришина РИА Новости.

В своем обращении Зюганов попросил президента РФ Владимира Путина "принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции".

Как рассказал РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко, обращение также было направлено главе ЦИК Элле Памфиловой, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву.