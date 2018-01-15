В ЦИК рассказали о "провальной ситуации" с голосованием россиян на Украине

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ЦИК не наблюдает особых проблем с организацией голосования россиян за рубежом на предстоящих выборах президента РФ, за исключением Украины, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Она отметила, что с голосованием россиян на Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине". ЦИК не может гарантировать россиянам, проживающим там, возможность проголосовать в ходе предстоящих выборов президента РФ на территории этой страны, добавила Памфилова.
По её словам, более вероятный сценарий — голосование в приграничных российских городах или на участках, которые будут образованы в граничащих с Украиной странах.
"У нас 370 избирательных участков за пределами нашей родины, в основном, на них нет никаких проблем — ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни даже в Европе", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.
Вот он — макет избирательно бюллетеня для президентских выборов. Кандидатов в нем будет не больше 19-ти, фамилии претендентов будут расположены в алфавитном порядке pic.twitter.com/t3rChJBeUc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 января 2018 г.
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