В ЦИК рассказали о "провальной ситуации" с голосованием россиян на Украине

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ЦИК не наблюдает особых проблем с организацией голосования россиян за рубежом на предстоящих выборах президента РФ, за исключением Украины, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она отметила, что с голосованием россиян на Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине". ЦИК не может гарантировать россиянам, проживающим там, возможность проголосовать в ходе предстоящих выборов президента РФ на территории этой страны, добавила Памфилова.

По её словам, более вероятный сценарий — голосование в приграничных российских городах или на участках, которые будут образованы в граничащих с Украиной странах.

"У нас 370 избирательных участков за пределами нашей родины, в основном, на них нет никаких проблем — ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни даже в Европе", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.