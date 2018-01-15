В штабе Путина рассказали, как волонтеры могут присоединиться к кампании

10 января 2018. Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. архивное фото

10 января 2018. Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. архивное фото

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Волонтеры через сайт самовыдвиженца Владимира Путина могут записаться для участия в его избирательной кампании, сообщил пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов.

"Одна из ключевых особенностей сайта — возможность заполнить форму для участия в кампании в качестве волонтера. В этом разделе подробно описаны возможности каждого желающего принять участие в предвыборной работе",- сказал он.

По словам Кондрашова, на сайте представлены сообщества в социальных сетях, которые объединяют сторонников Путина. "Перечислены сообщества, поддерживающие Владимира Путина в социальных сетях и откликнувшиеся на призыв руководителя всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" и члена штаба Ольги Амельченковой о поддержке кандидата во время кампании", — сообщил Кондрашов журналистам.

Он отметил, что в разделе уже представлено 12 сообществ, которые объединяют миллионы сторонников Путина. Кроме того, по словам Кондрашова, на ресурсе также представлена контактная информация региональных штабов, федеральной общественной приемной и единый телефон штаба.