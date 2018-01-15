Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина

Пункт сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. архивное фото

Пункт сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. архивное фото

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заработал официальный сайт избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

"Пятнадцатого января начал работу интернет-сайт кандидата в президенты России Владимира Путина. Это putin2018.ru и путин2018.рф. Концепция сайта разработана информационным блоком штаба кандидата, его наполнением займутся медиаволонтеры", — сказал Кондрашов.

По его словам, ресурс "разработан одной из ведущих студий Рунета" — Notamedia, "имеющей огромный опыт в производстве сайтов".