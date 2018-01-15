Стало известно, кто возглавил аппарат избирательного штаба Путина

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Аппарат избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина возглавил начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, всего в аппарат вошло 11 человек, сообщается на официальном сайте штаба Путина.

"Руководящие сотрудники аппарата штаба кандидата: А.В. Ярин (руководитель аппарата штаба), О.Н. Амельченкова, А.В. Анисимов, А.А. Борисов, В.П. Бочков, С.В. Кабышев, А.О. Кондрашов, И.Ю. Кастюкевич, Н.А. Орлова, Б.В. Чернышев, А.В. Шушеров", — сообщается на сайте.

В понедельник начали работу общественная приемная (по адресу Москва, Новый Арбат, 26) и официальный сайт избирательного штаба Путина на президентских выборах 2018 года. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сообщил журналистам, что разработка и поддержка сайта Putin2018 обойдется в 1,5 миллиона рублей, средства выделены из избирательного фонда. На сайте, в том числе, можно подать заявку, чтобы стать волонтером для участия в избирательной кампании кандидата. Также на сайте представлены сообщества в социальных сетях, которые объединяют сторонников Путина: в разделе уже представлено 12 сообществ. На ресурсе представлена и контактная информация региональных штабов, федеральной общественной приемной и единый телефон штаба.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.