В Москве заработала общественная приемная предвыборного штаба Путина

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Общественная приемная избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году начала работу в Москве по адресу Новый Арбат, 36, сообщил журналистам пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Пятнадцатого января открыта общественная приемная кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина по адресу Москва, улица Новый Арбат, дом 36. Прием граждан осуществляется с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Обеденный перерыв 45 минут, с 13 до 13.45. Воскресенье и понедельник — выходные дни", — сообщил Кондрашов.

Он добавил, что "приемная сосредоточится на сборе информации о проблемах и нуждах избирателей".

"Работать в общественной приемной будут в том числе волонтеры, члены Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Обращаем внимание, что общественная приемная кандидата не осуществляет юридические консультации. Попасть на прием смогут и граждане с ограниченными физическими возможностями. Помещения полностью приспособлены для маломобильных групп", — сказал Кондрашов.

В понедельник начал работу официальный сайт избирательного штаба Путина на президентских выборах 2018 года. Кондрашов сообщил журналистам, что разработка и поддержка сайта Putin2018 обойдется в 1,5 миллиона рублей, средства выделены из избирательного фонда. На сайте, в том числе, есть возможность стать волонтером для участия в избирательной кампании Путина. Также на сайте представлены сообщества в социальных сетях, которые объединяют сторонников Путина: в разделе уже представлено 12 сообществ. На ресурсе представлена контактная информация региональных штабов, федеральной общественной приемной и единый телефон штаба.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.