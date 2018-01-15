В штабе Путина рассказали, во сколько обойдется создание сайта Putin2018

10 января 2018. Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве.Архивное фото

10 января 2018. Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве.Архивное фото

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Разработка и поддержка сайта предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина обойдется в полтора миллиона рублей, сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

"Производство и техническая поддержка сайта оплачены из средств избирательного фонда Владимира Путина. Цена на разработку и сопровождение проекта на предвыборный период составила порядка полутора миллионов рублей", — сказал Кондрашов журналистам.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.