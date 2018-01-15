Эксперты оценили интерес к выборам президента России со стороны населения

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Интерес к президентским выборам со стороны населения всегда высок, поэтому результаты социологических опросов о предполагаемой явке не удивительны, политическое давление на Россию из вне только подтолкнет большее число граждан прийти на избирательные участки, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил в понедельник, оглашая результаты декабрьского опроса, что 75% россиян заявили, что им интересны предстоящие президентские выборы. Результаты соцопроса, проведенного в январе, показали, что 67% россиян планируют точно прийти на выборы, еще 11%, скорее всего, пойдут голосовать.

Результаты опросов ВЦИОМ демонстрируют, что интерес россиян подкреплен высоким уровнем осведомленности о выборах. Согласно представленной Федоровым статистике, с марта 2017 года по январь 2018 года доля осведомленных о том, когда состоятся президентские выборы, увеличилась почти в два раза — с 45% до 89% от числа опрошенных.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя результаты опроса, отметил, что президентские выборы всегда вызывают очень сильный интерес у избирателей, а тем более сейчас, когда срок полномочий главы государства увеличен – и выборы проходят раз в шесть лет.

"Это поворотный момент в жизни страны, большинство граждан испытывает потребность прийти и проголосовать", — сказал он.

Эксперт добавил, что эта цифра традиционно растет ближе к выборам.

"Но тут, конечно, многое будет зависеть от формата и контента кампании, потому что поддерживать в напряжении гражданское сознание населения – это все-таки тоже работа, которая складывается из действий ЦИК, кандидатов и общего политического фона, как внутри страны, так и вне. Если на страну будет оказываться политическое давление из вне, то интерес к выборам возрастет", — пояснил Мухин.

В свою очередь вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отметил, что прогнозируемая социологами явка от реальной все-таки отличается.

"Обещать прийти на выборы в разговоре с социологами не значит реально прийти на выборы. То есть даже эту цифру 67%, которые декларируют, что они обязательно придут, к ней, пожалуй, надо относиться осторожно и, возможно, корректировать в сторону уменьшения… На президентские выборы все-таки ходят. Я думаю, что (явка) будет не менее 60%", — сказал политолог.