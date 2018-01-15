Заработал телефон избирательного штаба Путина

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россияне смогут задавать вопросы, получать консультации о предстоящих выборах президента России, а также оставлять свои пожелания кандидату Владимиру Путину по телефону его предвыборного штаба, который заработал 15 января, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Сегодня, 15 января, начинает работать телефон штаба по номеру 8-800-301-21-85. Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6.00 до 00.00. Россияне смогут озвучить свои вопросы, получить консультации по вопросам предстоящих выборов, высказать свои предложения кандидату", — сказал Кондрашов журналистам.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.