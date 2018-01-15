Социологи узнали, сколько россиян планируют голосовать на выборах-2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 70% россиян точно планируют голосовать на президентских выборах 2018 года, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Результаты соцопроса, проведенного в январе, показали, что 67% россиян планируют точно прийти на выборы, еще 11%, скорее всего, пойдут голосовать.

"Мы не первые выборы мониторим. Настроение избирателей ближе всего находится к ответам на вопрос: "Придете или не придете?" к группе ответов "Точно да", — уточнил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.