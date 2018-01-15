Выборы 2018

За кандидата в президенты России Сурайкина собрали 62,5 тысячи подписей

13:0215.01.2018
Новости
(обновлено: 13:06 15.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЛидер партии Коммунисты России Максим Сурайкин. Архивное фотоЛидер партии Коммунисты России Максим Сурайкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что в поддержку его выдвижения на мартовские выборы президента России собрано 62,5 тысячи подписей.

Лидер партии Коммунисты России Максим Сурайкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Биография Максима Сурайкина

"Мы вышли уже на 62,5 тысячи подписей. Так что планируем к 20-21 января завершить полностью сбор подписей. Реально общесобранный объем будет порядка 160-170 тысяч, но мы уже с 21 января начнем обрабатывать их, выверять", — сказал Сурайкин РИА Новости в понедельник.

Политик отметил, что к 25-27 января планируется сдать подписи в ЦИК, и рассказал, что подписи уже полностью собраны в Татарстане, Карачаево-Черкесии, Новгороде, Санкт-Петербурге, Кирове. "Много где собрано уже", — рассказал Сурайкин.

Ранее ЦИК России проверил документы на выдвижение кандидата в президенты РФ Сурайкина, зарегистрировал уполномоченных партии и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, после чего он получил возможность формировать фонд своей кампании и собирать подписи в свою поддержку.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Центризбирком 12 января закончил прием документов от претендентов на пост президента России. Всего комиссия получила от партий и граждан 70 уведомлений о намерении участвовать в избирательной кампании, необходимые документы представили чуть больше половины — 36 (15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат).

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