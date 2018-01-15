В поддержку кандидата в президенты Бакова собрали почти 42 тысячи подписей

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от Монархической партии и ее основатель, миллиардер Антон Баков сообщил РИА Новости в понедельник, что в его поддержку собрано 41,5 тысячи подписей.

"Мы собрали уже порядка 40%. Сейчас уже 41 500 подписей", — сказал Баков.

До этого он сообщал агентству, что намерен собирать подписи в поддержку своего выдвижения от партии в 70 регионах России.

Ранее ЦИК России разрешил Бакову открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в свою поддержку на выборах президента РФ. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и Монархическая партия, для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта. Центризбирком в минувшую пятницу, 12 января закончил прием документов от претендентов на пост президента России. Всего комиссия получила от партий и граждан 70 уведомлений о намерении участвовать в избирательной кампании, необходимые документы представили чуть больше половины — 36 (15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат).