Опрос показал, сколько россиян проявляют интерес к выборам-2018

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян — 75% опрошенных — заявляют, что им интересны предстоящие президентские выборы 2018 года, сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции в понедельник.

"75% взрослого населения России говорят, что да, нам эти выборы интересны", — заявил Федоров, оглашая результаты опроса 20-22 декабря 2017 года.

Результаты опросов ВЦИОМ демонстрируют, что интерес россиян подкреплен высоким уровнем осведомленности о выборах. Согласно представленной Федоровым статистике, с марта 2017 года по январь 2018 года доля осведомленных о том, когда состоятся президентские выборы, увеличилась почти в два раза — с 45% до 89% от числа опрошенных. Однако стоит отметить, что ВЦИОМ с января значительно расширил выборку респондентов.

"Интерес к выборам большой, вовлеченность растет, СМИ дают все больше информации", — резюмировал Федоров динамику ответов.

Соцопросы на тему выборов проводятся в рамках проекта "Спутник", который реализует ВЦИОМ, ежедневно. С января 2018 года выборка составляет тысячу человек. Максимальная погрешность исследования не превышает 1,8%.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.