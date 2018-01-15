МИД делает все, чтобы россияне за рубежом смогли проголосовать на выборах

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Посольства и консульства РФ делают все возможное для того, чтобы россияне смогли проголосовать на выборах президента России, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

"Конечно же, у нас на повестке дня важнейшее политическое мероприятие в России – выборы президента РФ. Наши загранучреждения, посольства, генеральные консульства, российский центр науки и культуры делают все необходимое чтобы все россияне, которые находятся за границей и хотят принять участие в выборах, могли это сделать максимально комфортно", — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.