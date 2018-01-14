ЕР провела единый день сбора подписей в поддержку Путина

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В едином дне сбора подписей "Единой России" приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране, сообщили в пресс-службе партии.

"Единая Россия" в воскресенье предоставила свои общественные приемные во всех регионах страны для сборщиков подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

"По данным "Единой России", сегодня в общественные приемные партии пришли более 200 тысяч человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК партии "Единая Россия", — говорится в сообщении.

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, партия предоставила свои площадки, но сама сбором подписей не занимается.

"Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку В.В. Путина уже было собрано более 538 тысяч подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен", — отметил Турчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.