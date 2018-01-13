Муфтий Крыма поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Виктор Лященко. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Муфтий прибыл на один из участков по сбору подписей в Симферополе, открытых ранее волонтерами.
Вместе с ним свои подписи в поддержку кандидатуры Путина поставили депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек, президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов и олимпийский чемпион Рустем Казаков.
"Самое главное не только для крымских татар, но и всего полуострова — это мир и спокойствие. У нас нет войны, мы все живем хорошо, все друг другу помогают и уважают. Для нас это честь жить спокойно на своей родине, растить своих детей и внуков", — сказал журналистам Аблаев.
По его словам, в Крыму после воссоединения с Россией произошли значительные преобразования. "То, что не получалось раньше, сегодня все получается. Идет строительство мечети, больниц, дорог. Мы довольны этим", — подчеркнул муфтий.
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что сегодня все крымско-татарские организации едины во мнении поддержать на предстоящий выборах кандидатуру Владимира Путина. "Для нас это большая честь, как и для всех крымчан", — подчеркнул Бальбек.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.
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