Консультант Собчак рассказал, когда родилась идея выдвинуть ее в президенты

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Идея выдвижения Ксении Собчак на выборы президента России родилась в 2012 году, рассказал политолог, консультант Собчак Станислав Белковский.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".

"Это идея не новая. Сама по себе идея выдвижения Ксении Собчак, она родилась ещё в 2012 году, и она варилась в собственном соку 5 лет. В 2017 году она созрела для этой идеи", — сказал Белковский в ходе открытой встречи в московском штабе Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.