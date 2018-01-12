Жириновский в рамках выборной кампании хочет возродить женский бал в Москве

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который выдвинут от партии кандидатом на пост президента РФ, в рамках предвыборной кампании предложил провести 7 марта в Москве женский бал в Институте мировых цивилизаций и сделать мероприятие традиционным.
"Мы хотим женский бал…, который может стать традиционным… Нет в стране бала, будет бал в ИМЦ, раз в год — 7 марта", — сказал Жириновский на встрече сотрудников избирательного штаба с депутатами и кандидатом.
Политик также попросил участников его избирательной кампании найти в каждом регионе "изюминку". Так, в Волгограде Жириновский предложил встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, узнать, как жители города относятся к инициативе переименовать его в Сталинград. "Ушло у них из повестки? Или они в восторге? Посмотреть, как в городе к этому отнесутся", — пояснил Жириновский.
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