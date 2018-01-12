Явлинский намерен собрать 150 тысяч подписей в свою поддержку на выборах

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который намеревается принять участие как кандидат в президентских выборах в 2018 году, планирует собрать около 150 тысяч проверенных подписей в свою поддержку.

Ранее в пятницу глава предвыборного штаба Явлинского Николай Рыбаков сообщил, что "Яблоко" собрала 77 тысяч подписей. Явлинскому как претенденту от непарламентской партии на этапе регистрации предстоит собирать не менее 100 тысяч подписей избирателей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.

"Мы соберем 150 тысяч проверенных подписей", — сказал Явлинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя сбор подписей избирателей, одобряющих его кандидатуру на пост президента РФ.

Он пояснил, что необходимое количество подписей ему нужно собрать до 25 января, чтобы зарегистрироваться в качестве участника избирательной гонки. "Основные поездки (по стране — ред.) начнутся уже тогда, когда я буду зарегистрированным. Но, тем не менее, и до того, как мы закончим сбор подписей, я обязательно поеду", — рассказал о своих планах Явлинский.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" приняло решение о выдвижении одного из своих основателей кандидатом в президенты еще в феврале 2016 года.