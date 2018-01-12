ЦИК в понедельник планирует обсудить формы избирательного бюллетеня

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ЦИК России в понедельник планирует обсудить вопрос о формах избирательного бюллетеня на выборах президента России 18 марта, следует из опубликованного на сайте комиссии проекта повестки заседания.
Седьмым в проекте значится вопрос "о формах избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента".
К президентских выборам в марте планируют напечатать более 111,4 миллиона избирательных бюллетеней, соответствующее постановление об их тираже и сроках изготовления ЦИК России принял еще в октябре 2017 года. Как говорил замглавы Центризбиркома Николай Булаев, количество бюллетеней, которое планируется изготовить, точно соответствует количеству российских избирателей по состоянию на 1 июля 2017 года.
Согласно постановлению ЦИК, бюллетени на день голосования должны быть готовы к 7 марта, а для обеспечения досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом — к 25 февраля. Для голосования россиян, проживающих за границей, изготовят более 1,87 миллиона бюллетеней.
Согласно закону о выборах президента России, фамилии зарегистрированных кандидатов в избирательном бюллетене указываются в алфавитном порядке. Каждый бюллетень должен быть снабжён специальной защитной маркой, их количество ЦИК также ранее утвердил: оно точно соответствует количеству бюллетеней.
В бюллетене должны быть указаны фамилия, имя и отчество кандидата; если он менял их в период избирательной кампании или в течение года до ее начала, также указываются эти прежние данные. Кроме того, в бюллетене должны быть обозначены год рождения претендента на президентский пост, место работы и занимаемая должность, а также данные о том, выдвинут ли он партий (и какой именно) или баллотируется как самовыдвиженец.
В пятницу завершается этап выдвижения кандидатов на выборы президента, Центризбирком до полуночи открыт для приёма документов от кандидатов от партий. Документы от самовыдвиженцев ЦИК принимал до 7 января включительно. Следующим в избирательной кампании станет этап регистрации кандидатов. Пока зарегистрированы двое из них — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Поскольку они кандидаты от парламентских партий им, собирать подписи им было не нужно. Кандидатам от непарламентских партий нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, а самовыдвиженцам — минимум 300 тысяч. ЦИК будет принимать документы на регистрацию кандидатов до 18.00 мск 31 января. После их приёма у ведомства есть десять дней для проверки на достоверность подписей и других документов. Пока никто из кандидатов на представил в ЦИК подписные листы, хотя некоторые сбор подписей уже ведут.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.