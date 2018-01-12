ЦИК в понедельник планирует обсудить формы избирательного бюллетеня

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ЦИК России в понедельник планирует обсудить вопрос о формах избирательного бюллетеня на выборах президента России 18 марта, следует из опубликованного на сайте комиссии проекта повестки заседания.

Седьмым в проекте значится вопрос "о формах избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента".

К президентских выборам в марте планируют напечатать более 111,4 миллиона избирательных бюллетеней, соответствующее постановление об их тираже и сроках изготовления ЦИК России принял еще в октябре 2017 года. Как говорил замглавы Центризбиркома Николай Булаев, количество бюллетеней, которое планируется изготовить, точно соответствует количеству российских избирателей по состоянию на 1 июля 2017 года.

Согласно постановлению ЦИК, бюллетени на день голосования должны быть готовы к 7 марта, а для обеспечения досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом — к 25 февраля. Для голосования россиян, проживающих за границей, изготовят более 1,87 миллиона бюллетеней.

Согласно закону о выборах президента России, фамилии зарегистрированных кандидатов в избирательном бюллетене указываются в алфавитном порядке. Каждый бюллетень должен быть снабжён специальной защитной маркой, их количество ЦИК также ранее утвердил: оно точно соответствует количеству бюллетеней.

В бюллетене должны быть указаны фамилия, имя и отчество кандидата; если он менял их в период избирательной кампании или в течение года до ее начала, также указываются эти прежние данные. Кроме того, в бюллетене должны быть обозначены год рождения претендента на президентский пост, место работы и занимаемая должность, а также данные о том, выдвинут ли он партий (и какой именно) или баллотируется как самовыдвиженец.

В пятницу завершается этап выдвижения кандидатов на выборы президента, Центризбирком до полуночи открыт для приёма документов от кандидатов от партий. Документы от самовыдвиженцев ЦИК принимал до 7 января включительно. Следующим в избирательной кампании станет этап регистрации кандидатов. Пока зарегистрированы двое из них — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Поскольку они кандидаты от парламентских партий им, собирать подписи им было не нужно. Кандидатам от непарламентских партий нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, а самовыдвиженцам — минимум 300 тысяч. ЦИК будет принимать документы на регистрацию кандидатов до 18.00 мск 31 января. После их приёма у ведомства есть десять дней для проверки на достоверность подписей и других документов. Пока никто из кандидатов на представил в ЦИК подписные листы, хотя некоторые сбор подписей уже ведут.