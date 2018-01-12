Волынец подала в ЦИК документы для выдвижения на выборы от Народной партии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец повторно подала в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты России, на этот раз от Народной партии России.

Ранее Волынец подала в ЦИК документы как кандидат партии "Народ против коррупции", но 10 января получила отказ из-за допущенных нарушений. В частности, партия с опозданием уведомила ЦИК о проведении своего предвыборного съезда, кроме того на некоторых документах об имуществе и расходах отсутствовала подпись самого кандидата.

"Я оказалась последним претендентом на кандидатство, кто успел подать документы в установленные законом сроки", — сказала Волынец журналистам в пятницу в Центризбиркоме.

В пятницу завершается выдвижение кандидатов от партий, ЦИК будет открыт для приёма документов до полуночи. Ранее член ЦИК Евгений Шевченко сообщил журналистам, что предвыборные съезды в последний день выдвижения кандидатов проводят две партии — Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) и Народная партия России, обе уже представили документы на регистрацию своих кандидатов. Кандидатом от КПСС стал депутат гордумы Волгограда Олег Булаев.

Ещё две партии, ранее уведомившие ЦИК о проведении съездов 12 января, отменили свои мероприятия по выдвижению, речь идёт о Демократической партии и "Гражданской позиции". Все четыре партии, как рассказал Шевченко, уведомили ЦИК о проведении своих съездов в установленные законом сроки.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.