МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Порядка 35 тысяч подписей собрано в поддержку кандидата от партии "Альянс зеленых" на выборах президента России, вице-президента агрокомплекса "Мортадель" Эльвиры Агурбаш, сообщил РИА Новости в пятницу председатель партии Александр Закондырин.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, при этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей.

"Более 35 тысяч подписей собрано… Но они требуют проверки", — сказал Закондырин.

Ранее Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Альянс зеленых", которая выдвинула кандидатом на предстоящих выборах Агурбаш. Позднее ЦИК разрешил кандидату открыть специальный избирательный счет для формирования фонда предвыборной кампании.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат в президенты оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию, кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.