Прохожие у штаба партии Яблоко в Прохожие у штаба партии Яблоко в Москве, где проходит сбор подписей, необходимых для регистрации кандидата от партии Григория Явлинского на выборах президента РФ. Архивное фото, где проходит сбор подписей, необходимых для регистрации кандидата от партии Григория Явлинского на выборах президента РФ

Прохожие у штаба партии Яблоко в Прохожие у штаба партии Яблоко в Москве, где проходит сбор подписей, необходимых для регистрации кандидата от партии Григория Явлинского на выборах президента РФ. Архивное фото, где проходит сбор подписей, необходимых для регистрации кандидата от партии Григория Явлинского на выборах президента РФ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава избирательного штаба Григория Явлинского, зампред партии "Яблоко" Николай Рыбаков просит Минприроды РФ, трудовую инспекцию, а также ЦИК проверить ситуацию со сборщиком подписей в поддержку кандидатуры Явлинского в Приморье, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

По данным пресс-службы, сборщика подписей за Явлинского в Приморье Ивана Геонка якобы сначала заставили уволиться из национального парка, но после скандала восстановили на работе и отправили нести вахту в тайгу, где обитают тигры, без оружия.

"Рыбаков направил обращения в министерство природных ресурсов РФ и в трудовую инспекцию с требованием проверить действия руководства национального парка "Бикин". Политик также призвал ЦИК проверить ситуацию на предмет нарушения прав граждан на сбор подписей", — говорится в сообщении партии.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" приняло решение о выдвижении одного из своих основателей кандидатом в президенты еще в феврале 2016 года.

Явлинский возглавлял "Яблоко" с 1993 по 2008 годы. С 2008 по 2015 годы ее председателем был Сергей Митрохин, в декабре 2015 года его сменила Эмилия Слабунова, депутат законодательного собрания Карелии, заслуженный учитель России.