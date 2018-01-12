МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава избирательного штаба Григория Явлинского, зампред партии "Яблоко" Николай Рыбаков просит Минприроды РФ, трудовую инспекцию, а также ЦИК проверить ситуацию со сборщиком подписей в поддержку кандидатуры Явлинского в Приморье, сообщает пресс-служба партии в пятницу.
По данным пресс-службы, сборщика подписей за Явлинского в Приморье Ивана Геонка якобы сначала заставили уволиться из национального парка, но после скандала восстановили на работе и отправили нести вахту в тайгу, где обитают тигры, без оружия.
"Рыбаков направил обращения в министерство природных ресурсов РФ и в трудовую инспекцию с требованием проверить действия руководства национального парка "Бикин". Политик также призвал ЦИК проверить ситуацию на предмет нарушения прав граждан на сбор подписей", — говорится в сообщении партии.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" приняло решение о выдвижении одного из своих основателей кандидатом в президенты еще в феврале 2016 года.
Явлинский возглавлял "Яблоко" с 1993 по 2008 годы. С 2008 по 2015 годы ее председателем был Сергей Митрохин, в декабре 2015 года его сменила Эмилия Слабунова, депутат законодательного собрания Карелии, заслуженный учитель России.
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