Глава ЦИК призвала наблюдателей ехать на зарубежные участки на выборах-2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала наблюдателей на предстоящих выборах президента РФ ехать и на зарубежные участки, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, Центризбирком со своей стороны принял целый ряд мер для предотвращения нарушений при голосовании там.

На вопрос о том, будут ли за голосованием россиян в Абхазии и Южной Осетии следить наблюдатели от партий, она отметила, что это могут делать и не только партийные наблюдатели.

"Если подтекстом идёт, что там какие-то нарушения могут быть, мы приняли целый ряд мер. Я думаю, что то, что там предполагалось и было раньше, этого не будет. И да, я призываю наблюдателей; механизм один — пожалуйста, наблюдатели могут быть, мы это очень приветствуем", — сказала Памфилова журналистам.