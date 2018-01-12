Вторую часть списка доверенных лиц Путина передадут в ЦИК до конца января

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вторую часть списка доверенных лиц Владимира Путина планируют передать в ЦИК до конца января, однако это прежде всего будет зависеть от самого действующего президента России, который лично утверждает этот список, сообщил РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

ЦИК России в пятницу зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В список доверенных лиц, в частности, вошли: Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

"Мы решили, что вторую часть мы точно до конца января отдадим. Это же еще во многом зависит и от того, как президент сам лично найдет время посмотреть (список), потому что он относится к этому очень серьезно, не автоматически это подписывает. Он со списками работает самостоятельно и довольно долго", — сказал Кондрашов агентству.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.