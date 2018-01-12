Путин внимателен к проблемам простых людей, считает Гурцкая

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, ставшая доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, заявила РИА Новости, что он внимателен к проблемам простых людей и инвалидов, она также заверила, что готова в любом качестве участвовать в кампании по его поддержке.

ЦИК России в пятницу зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В список доверенных лиц, в частности, вошли: Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая и другие. Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

"Я принимала участие в собрании инициативной группы, и, безусловно, готова в любом качестве участвовать в кампании поддержки Владимира Путина. Почему? Именно в период президентства Владимира Владимировича произошел колоссальный рывок в деле построения подлинно безбарьерного общества. Россия не просто стала участницей Конвенции ООН о правах инвалидов. За последние годы принята вся необходимая нормативная база по формированию доступной среды", — сказала Гурцкая.

По ее словам, "президент всегда внимателен к проблемам простых людей".

"На одном из мероприятий он увидел выступление юных участниц нашего фестиваля "Белая трость" Леры и Вики Артемовых — незрячих близняшек. Через пару дней их отцу позвонили и пригласили на личную встречу к главе государства. "Чем я могу помочь девочкам?", — такой вопрос задал президент. И помог! Решил жилищную проблему, что стало большим делом для всей семьи", — рассказала член ОП РФ.

Гурцкая добавила, что со своей стороны готова сделать все для процветания России.

"Я грузинка, родилась в Абхазии, окончила интернат для незрячих детей в Тбилиси. Мне пришлось пережить весь ужас межнационального конфликта, и я знаю, насколько ценен мир и стабильность, которые сегодня в России. Я благодарна богу и судьбе за то, что именно в России я состоялась в профессиональном плане, получила любовь и признание людей. И готова сделать все, что страна, ставшая мне домом, где создалась моя семья и родился мой сын, процветала и становилась сильнее и добрее", — заявила собеседница агентства.