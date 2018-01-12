МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возможности биометрии полезны в ходе выборов, но при этом нужен комплексный подход, эти инструменты нужно использовать в сочетании с целым механизмом развития избирательной системы, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность оснастить избирательные участки приборами идентификации по биометрическим данным.

Идентификация по биометрическим данным в принципе хороший механизм, полагает глава Центризбиркома. "Это очень хорошо, сейчас все страны вводят эти вещи биометрические, в принципе. Но это должно быть не само по себе, а в сочетании с целым механизмом", — сказала Памфилова журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инициативу парламентария.

Она не исключает, что избирательная система в будущем может быть серьёзно усовершенствована, это будет зависеть в том числе от уровня технической оснащённости.

"Может быть, эти выборы пройдут, и вообще в следующий раз будет совершенно все по-другому. Может, действительно, если наши технические средства, интернет дотянется до дальних уголков, мы вообще перейдём на систему блокчейна", — предположила глава ведомства.