Памфилова предостерегла СМИ от глупостей в период избирательной кампании

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала СМИ быть корректными в написании информации о выборах и не допускать небрежности при публикации текстов об избирательной кампании.

"Бывают ошибки в СМИ. Одно издание написало в заголовке, что те сотрудники ЦИК, которые собирали подписи, будут уволены. Что из этого следует? Что кто-то из сотрудников ЦИК собирал подписи. Эта небрежность в названии. Этого нет и не может быть. Это умышленно (написано – ред.) или глупость?" — сказала Памфилова по окончании заседания ЦИК в пятницу.

Она отметила, что многие просто читают заголовки, не вникая дальше в текст. "Что, они для себя читают, что, оказывается, кто-то там в ЦИКе собирает подписи? Прошу вас, будьте корректны", — подчеркнула глава Центризбиркома, напомнив, что просит довести до всех членов избирательных комиссий любого уровня, чтобы не было никаких случаев их участия в сборе подписей за любого кандидата.

Ранее газета РБК написала, что администрация президента осталась недовольна предложенным ЦИК планом распределения КОИБов в регионах. По информации издания, электронные урны распределят заново, более равномерно, чтобы избежать расхождения результатов явки и голосования.

"Совершено недопустимая информация была опубликована в уважаемом РБК по поводу КОИБов… ЦИК – не зависимый орган ни от исполнительной, ни от законодательной власти. Мы действуем жестко в рамках закона… Я давала опровержение, когда корреспондент подходил, я сказала, что это полная чушь", — заявила Памфилова.