ЦИК получил 70 заявок от желающих баллотироваться на пост президента

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Центризбирком России на 12 января получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на пост президента РФ от 70 субъектов выдвижения — партий и граждан, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

"С 18 декабря по данным на 12 января в ЦИК РФ поступили уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на должность президента РФ от 70 субъектов выдвижения: от 24 партий и 46 граждан, заявивших о своём самовыдвижении",- сказала Памфилова.

По её словам, из 46 заявленных потенциальных самовыдвиженцев в ЦИК поступили документы от 15 кандидатов. Два самовыдвиженца открыли свои избирательные счета.

Памфилова напомнила, что 12 января — последний день, когда партии могут выдвинуть своих кандидатов и сдать документы в ЦИК.