ЦИК зарегистрировал 61 доверенное лицо Жириновского

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Центризбирком России на заседании в пятницу зарегистрировал 61 доверенное лицо лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который выдвинут от партии кандидатом на пост президента РФ.

Согласно принятому постановлению, список зарегистрированных доверенных лиц включает в себя 61 фамилию. Всем зарегистрированным выдадут специальные удостоверения.

Ранее ЦИК уже регистрировал 113 доверенных лиц Жириновского.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.