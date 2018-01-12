ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Явлинского

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Центризбирком России зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на пост президента РФ от партии "Яблоко" Григория Явлинского. Соответствующее постановление принято на заседании комиссии в пятницу.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Григория Алексеевича Явлинского в количестве 17 человек", — говорится в постановлении.

Ранее ЦИК зарегистрировал 106 доверенных лиц Явлинского.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.