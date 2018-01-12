ЦИК в пятницу планирует зарегистрировать 259 доверенных лиц Путина

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ЦИК России в пятницу планирует зарегистрировать 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, говорится в проекте постановления ведомства.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина в количестве 259 человек", — говорится в проекте постановления.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. На данный момент составлен список из 264 доверенных лиц. В него вошли, в том числе, эстрадный певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.