Грудинин к 9 января получил на свою кампанию 143 тысячи рублей

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин к 9 января получил на свою предвыборную кампанию 143 тысячи рублей, но пока ничего из этих средств не израсходовал, следует из данных, опубликованных ЦИК России.

Ранее ЦИК обновил на своём сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты РФ. Ведомство приводит данные о фондах 14 кандидатов по состоянию на 9 января.

К тому моменту на избирательном счету Грудинина было 143 тысячи 148 рублей, а расходы составили 0.00 рублей, следует из данных ЦИК.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.