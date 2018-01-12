Гордон получила на предвыборную кампанию около 151 тысячи рублей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от "Партии добрых дел" Екатерина Гордон к 9 января получила около 151 тысячи рублей в избирательный фонд для ведения своей предвыборной кампании, следует из данных, опубликованных ЦИК России.
Ранее ЦИК обновил на своём сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты РФ. Ведомство приводит данные о фондах 14 кандидатов по состоянию на 9 января.
На тот момент в избирательный фонд Гордон поступило в целом 151,5 тысячи рублей, в том числе пожертвование от одного гражданина составило 100 тысяч рублей. Расходы кандидата от "Партии добрых дел" к 9 января составили 28,5 тысячи рублей.
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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