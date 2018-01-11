Выборы 2018

В ЦИК рассказали, когда в Россию прибудут долгосрочные наблюдатели от ОБСЕ

22:3111.01.2018
Новости
(обновлено: 22:36 11.01.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗаседание Центральной избирательной комиссии России. Архивное фотоЗаседание Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Долгосрочные наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ в начале февраля прибудут в Россию для работы на выборах президента страны, сообщил член российского Центризбиркома Василий Лихачев, курирующий в ЦИК вопросы международного взаимодействия.

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© РИА Новости / Антон Денисов
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Он напомнил, что по итогам работы миссии по определению потребностей БДИПЧ было принято решение направить в Россию широкомасштабную миссию в 500 человек: 420 — краткосрочников и 80 долгосрочных наблюдателей. Кроме того, по сравнению с прошлыми годами они набирают особую группу "референты" — примерно 10-12 экспертов.

"Миссия где-то в начале февраля — я имею в виду долгосрочников — здесь уже появится", — сказал Лихачев в четверг на заседании комитета Госдумы по международным делам.

Он напомнил, что все расходы берет на себя сторона, направляющая международных наблюдателей. "Ни одной копейки на обслуживание, на сопровождение этих групп российский бюджет не предполагает, они едут за счет бюджета международных организаций", — пояснил представитель ЦИК.

Презентация визуальной концепции информирования избирателей о выборах. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вместе с тем, Лихачев высказал недоумение по поводу того, почему БДИПЧ приняло решение направить столь масштабную миссию на российские выборы.

"Для меня совершенно не очевидно, почему после доклада МОП было принято решение об этой широкоформатной миссии. Потому что даже за эти полтора года в России сделано столько серьезных вещей, я вижу, что мы действительно идем в трендах… Если это не видят, значит возникает вопрос, почему не хотят видеть?", — отметил член ЦИК в беседе с журналистами.

С другой стороны, уточнил он, предстоящие выборы, безусловно, вызывают интерес, и цифра в 500 наблюдателей от БДИПЧ как раз может говорить об этом интересе. Интересен вопрос и о том, соберут ли они эту масштабную миссию, добавил член ЦИК.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"В отношении американцев приняли решение о 500 наблюдателях; я знаю, что в течение целого месяца они не могли найти кандидатов, кто хотел бы туда поехать, потому что американская действительность не такая — при всем уважении к суверенитету США — как российская. Мы даем возможности очень серьезные для международного наблюдения", — отметил Лихачев.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

 

 

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