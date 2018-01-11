Путин рассказал главредам СМИ о предвыборной экономической программе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главредами российских газет и информагентств рассказал о предвыборной экономической программе, сообщил РИА Новости один из участников встречи.

"Вопросы экономической программы Путина как кандидата, вопросы ограничения в области интернет-регулирования, такого плана были вопросы. Наверное, это основные вопросы", — сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, что обсуждалось на закрытой части совещания.

"Он немного говорил об отдельном документе — экономической программе, который будет принят. Конкретных мер не говорил", — добавил он.

Экономическая программа разрабатывается несколькими группами, в том числе экс-министра финансов Алексея Кудрина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, также разрабатывает программу правительство.