Путин заявил, что хорошо относится к большому числу кандидатов в президенты

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хорошо относится к большому количеству претендентов, которые собираются принять участие в выборах главы государства в марте.

Президент при этом отметил, что предвыборная дискуссия должна вестись в рамках закона.

"Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется. Но тем не менее, он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем", — сказал Путин на встрече с главными редакторами информагентств и печатных СМИ, отвечая на вопрос, как он относится к большому количеству претендентов, желающих участвовать в выборах.

При этом глава государства подчеркнул, что важно в предвыборной дискуссии соблюдать закон.

"Это полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм", — подчеркнул Путин.

"А в целом все эти кампании при определенных минусах, о которых я только что сказал, все-таки, мне кажется, во благо обществу идут. Поэтому я это приветствую и буду рад увидеть интересные, красивые и полезные (идеи), услышать предложения по развитию страны", — добавил он.