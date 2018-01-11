Избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избирательные счета для ведения своих предвыборных кампаний к настоящему моменту открыли кандидаты в президенты РФ от 14 партий и двое самовыдвиженцев, сообщила пресс-служба ЦИК России.

"Четырнадцать кандидатов на должность президента Российской Федерации, выдвинутых политическими партиями, открыли специальные избирательные счета для формирования избирательного фонда", — говорится в сообщении пресс-службы

Речь идёт о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия "Альянс зеленых"), Сергее Бабурине ("Российский общенародный союз"), Екатерине Гордон ("Партия добрых дел"), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук ("Партия социальных реформ"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Роман Худяков (партия "ЧЕСТНО"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Антон Баков ("Монархическая партия"), Наталья Лисицына (партия "РОТ фронт"), Михаил Козлов ("Партия социальной защиты").

Также избирательные счета уже открыли двое самовыдвиженцев — действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

"В.В. Путин и В.В. Михайлов открыли специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов", — напомнили в ЦИК.