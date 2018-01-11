Избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избирательные счета для ведения своих предвыборных кампаний к настоящему моменту открыли кандидаты в президенты РФ от 14 партий и двое самовыдвиженцев, сообщила пресс-служба ЦИК России.
"Четырнадцать кандидатов на должность президента Российской Федерации, выдвинутых политическими партиями, открыли специальные избирательные счета для формирования избирательного фонда", — говорится в сообщении пресс-службы
Речь идёт о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия "Альянс зеленых"), Сергее Бабурине ("Российский общенародный союз"), Екатерине Гордон ("Партия добрых дел"), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук ("Партия социальных реформ"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Роман Худяков (партия "ЧЕСТНО"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Антон Баков ("Монархическая партия"), Наталья Лисицына (партия "РОТ фронт"), Михаил Козлов ("Партия социальной защиты").
Также избирательные счета уже открыли двое самовыдвиженцев — действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.
"В.В. Путин и В.В. Михайлов открыли специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов", — напомнили в ЦИК.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.