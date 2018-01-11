Путин об избирательной кампании: главное, чтобы все велось в рамках закона

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предвыборная дискуссия должна вестись в рамках закона.

"Главное, чтобы все велось в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм", — сказал Путин на встрече с главными редакторами информагентств и печатных СМИ, отвечая на вопрос, как он относится к большому количеству претендентов, желающих участвовать в выборах.