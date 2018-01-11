ЦИК получил 69 уведомлений о желании стать кандидатом на пост президента

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком с начала избирательной кампании по выборам президента РФ получил 69 уведомлений о желании стать кандидатом на пост главы государства, из них 46 были от самовыдвиженцев, сообщила пресс-служба ЦИК в четверг.

"Всего в период с 18 декабря по 11 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от 69 субъектов выдвижения: от 23 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что 12 января, в полночь ЦИК завершает прием документов от кандидатов в президенты РФ, выдвинутых партиями.