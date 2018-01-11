ЦИК рассмотрит вопросы регистрации доверенных лиц Жириновского и Явлинского

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Центризбирком России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы о регистрации доверенных лиц лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в президентских выборах 2018 года, говорится в проекте повестки дня заседания ЦИК.
Согласно опубликованному на сайте ведомства проекту повестки, вторым вопросом члены комиссии рассмотрят постановление о регистрации доверенных лиц кандидата Жириновского, после чего планируют зарегистрировать доверенных лиц кандидата Явлинского.
Ранее ЦИК уже регистрировал 113 доверенных лиц Жириновского и 106 доверенных лиц Явлинского.
Жириновский на сегодняшний день является единственным кандидатом на пост президента страны, который прошел официальную регистрацию. Он как кандидат от парламентской партии освобожден от сбора подписей избирателей. Явлинскому как кандидату от непарламентской партии на этапе регистрации предстоит собирать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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