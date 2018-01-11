В штабе Путина начали составлять список доверенных лиц кандидата

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Доверенными лицами действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, будут порядка 500 человек, сказала РИА Новости сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев сообщил, что уже составлен список из 264 доверенных лиц. По его словам, представлений о доверенных лицах собрано около 600, и идет отбор. Он пояснил, что сейчас доверенное лицо — это человек, который подписывает документы, списки тех людей, которые голосуют на местах, в связи с чем документальная выборка в настоящий момент достаточно серьезная. В список вошли, в том числе, эстрадный певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

"Это будет меньше шестисот, потому что и не все по статусу могут. Поэтому, я думаю, что это будет, может быть, поменьше, в районе пятисот", — сказала Шмелева.

Она уточнила, что списки доверенных лиц президента будут опубликованы на сайте штаба, который, как ранее сообщала Шмелева, заработает в начале следующей недели.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц, которых регистрирует Центризбирком РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.