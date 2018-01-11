МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к эффективному взаимодействию с избирательным штабом кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, сказал журналистам председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.
""Единая Россия" готова к рабочему, эффективному взаимодействию с избирательным штабом (Владимира Путина – ред.). Это касается и партийных структур, и объединений наших сторонников: и те, у кого есть партбилет, и те, кто официально не состоит в партии, готовы включиться в общую работу там, где это потребуется", — сказал Грызлов.
Он ответил, что участие граждан в выборах, в голосовании – "это реальный вклад в формирование собственного будущего и будущего своей страны".
"Поэтому крайне важно, чтобы общественные инициативы, предложения были отражены в предвыборной дискуссии с максимальной полнотой", — сказал председатель высшего совета ЕР.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.
Путин в среду вечером посетил свой избирательный штаб, сопредседателями которого стали руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.
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